Франция еще с октября обсуждает с Украиной разработку ее полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.

Париж еще тогда заинтересовался этим предложением президента Владимира Зеленского в "плане победы" и обсуждал его с ним во время визита в столицу Франции.

"Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций. Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню.

Он отметил, что "экономические вопросы всегда переплетаются с военными, стратегическими или вопросами безопасности".

Напомним, соглашение по недрам в ближайшие дни должно быть подписано с США.