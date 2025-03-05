Опубликовать в своих соцсетях пост с сожалением о перепалке в Белом доме украинского президента Владимира Зеленского вынудило ограничение передачи Украине американских разведданных.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству.

По данным издания, ВСУ могли бы обойтись без американского оружия в течение довольно долгого времени, однако прекращение обмена разведданными стало немедленно негативно сказываться на операциях украинской армии. После этого Зеленский написал пост с сожалением о случившемся в Белом доме.

Как заявляли в Вашингтоне, ограничения на поставки оружия и передачу разведданных будут действовать до тех пор, пока Украина не согласится на переговоры с РФ и не будет определена их точная дата.

"США не будут возобновлять поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет установлена дата мирных переговоров с Россией, заявил в среду советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц. Решение США приостановить военную помощь усиливает давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился перейти к переговорам с Россией по прекращению войны", - пишет издание.

Ранее западные СМИ писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уговорил президента Украины выразить сожаление Белому дому о произошедшем 28 февраля публичном конфликте.

При этом Дональд Трамп положительно упомянул пост Зеленского в своей речи в Конгрессе, однако отмененную военную помощь Украине не восстановил.