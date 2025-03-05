Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.

Об этом сообщает в Х корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.

"Директор ЦРУ Джон Рэтклифф только что сообщил Марии Бартиромо (журналист Fox News - Ред.), что США приостановили поставки оружия и разведданных в Украину в результате встречи в Овальном кабинете. Рэтклифф говорит, что с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту США", - сказано в публикации.

Лоуренс добавил, что в беседе с журналистом телеканала Рэтклифф назвал ситуацию "паузой в том, что касается военных вопросов и разведки". По его словам, США предприняли такой шаг, чтобы "привлечь всех к продвижению мира во всем мире".

В свою очередь британская газета Financial Times со ссылкой на источники тоже написала, что США прекратили обмен разведданными с Украиной вместе с прекращением прочей военной помощи.

"Это может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские войска. Сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели. Два чиновника подтвердили, что Вашингтон заморозил каналы разведки с Киевом. Но один из чиновников сказал, что США по-прежнему делятся разведданными о России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Великобританию", - сообщает FT.

По информации Sky News, США прекратили делиться с Украиной разведданными, необходимыми для ударов по территории РФ. В то же время часть других разведданных продолжают передавать.

Правда, вскоре украинский источник Sky News уточнил, что США прекратили делиться с Украиной всеми разведданными.

"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", - сказал собеседник издания.

А CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США пишет, что ограничение обмена американскими разведданными с Украиной может повлиять на наступательные и оборонительные операции ВСУ и работу ПВО. По его словам, Штаты уже сократили количество разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных полетов.

Напомним, утром издание Daily Mail со ссылкой на источники заявило, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной. Несмотря на это, украинские СМИ сегодня сообщали, что обмен разведданными продолжается.

А вот британский журнал The Economist утверждал, что обмен разведданными с Украиной США не прерывали.