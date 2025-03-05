Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники.

"Все британские спецслужбы и военные СМИ также получили приказ, прямо запрещающий обмен разведданными, полученными в США, ранее известными как "Rel UKR" (сокращение от Releasable to Ukraine)", - говорится в статье.

Запрет затрагивает такие организации, как Центр правительственной связи (GCHQ), шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны Великобритании.

Напомним, вчера другое британское издание - The Economist - утверждало, что обмен разведданными с Украиной США не прерывали.

Как мы писали, накануне США остановили военную помощь Украине.

Соратники главы Белого дома Дональда Трампа заявляли, что запрет на поставки оружия в Украину может быть отменен, если украинский президент Владимир Зеленский начнёт мирные переговоры.

Между тем Трамп выступил перед Конгрессом и заявил, что и Украина, и Россия готовы к мирным переговорам. Тему приостановки американской военной помощи Киеву Трамп в своем выступлении не поднимал, но еще раз повторил, что намерен закончить войну в Украине как можно скорее, чтобы более не тратить на нее деньги.