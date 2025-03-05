Британская пресса не слишком позитивно оценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности сотрудничать с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Издание The Independent вышло с заголовком на первой странице: "Зеленский уступает давлению, поскольку Трамп прекращает поставки оружия США".

Приложение этой газеты - ежедневка The i Paper - пишет, что "Зеленский унижается перед Трампом", а "Великобритания отчаянно пытается спасти мирное соглашение об Украине".

The Daily Telegraph также сообщает, что "Зеленский уступает давлению Трампа".

При этом Daily Mail считает, что "Зеленский протягивает оливковую ветвь Трампу после просьбы премьер-министра" (то есть, считается, что это Стармер уговорил украинского президента выйти с такими заявлениями).

Financial Times пишет, что "Зеленский заявляет, что Украина "готова" говорить о мире, чтобы успокоить Трампа".

Похожий по смыслу заголовок с элементом сомнения в словах украинского президента публикует американская The New York Times: "Зеленский предлагает условия для прекращения боевых действий, заверяя США, что Украина хочет мира".

Ранее в BBC News писали, что Зеленский готов пойти на условия Трампа.



Что означают последние заявления украинского президента, направленные на разрядку со Штатами после скандала в Белом доме, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, Трамп в своей речи перед Конгрессом заявил, что получил от Зеленского послание о готовности сесть за стол переговоров о мире в Украине и подписать сделку о недрах.