Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на условия главы Белого дома Дональда Трампа.

Так считает корреспондент службы новостей BBC Том Бейтман.

Такое мнение он высказал в издании после сегодняшнего заявления Зеленского о готовности работать под "сильным лидерством президента Трампа" для достижения мира в Украине.

"Сейчас главный вопрос заключается в том, достаточно ли будет Вашингтону заявления Зеленского. Трамп хочет, чтобы президент Украины сделал две вещи: сначала подписал сделку о минеральных ресурсах, а затем согласился на быстрое прекращение огня без гарантий безопасности со стороны США. Зеленский, похоже, дает понять, что готов пойти по этому пути, называя сделку "шагом" к гарантиям безопасности, которые он все еще надеется получить", – пишет Бейтман.

"Но во всем этом есть и эмоциональный элемент. Мы видели, как Зеленский был унижен администрацией Трампа в пятницу – его назвали неблагодарным и не проявившим уважение – и с тех пор пренебрежительных комментариев стало только больше. В Вашингтоне бытует мнение, что администрация Трампа хочет увидеть, как Зеленский унижается, чтобы восстановить отношения с Белым домом и добиться возобновления поставок военной помощи. Сегодня вечером мы получим более четкое представление о том, достаточно ли Зеленский сделал, когда Трамп выступит с обращением к Конгрессу", – также пишет Бейтман.

Ранее агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых. Заявлялось, что Трамп хочет объявить о подписании соглашения в своём обращении к Конгрессу,

Напомним, что Трамп не ответил на "сожаления" Зеленского. О том, какой может быть реакция президента США, мы подробно писали в отдельном материале.