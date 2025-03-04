Журналист BBC News считает, чтоЗеленский готов пойти на условия Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на условия главы Белого дома Дональда Трампа.
Так считает корреспондент службы новостей BBC Том Бейтман.
Такое мнение он высказал в издании после сегодняшнего заявления Зеленского о готовности работать под "сильным лидерством президента Трампа" для достижения мира в Украине.
"Сейчас главный вопрос заключается в том, достаточно ли будет Вашингтону заявления Зеленского. Трамп хочет, чтобы президент Украины сделал две вещи: сначала подписал сделку о минеральных ресурсах, а затем согласился на быстрое прекращение огня без гарантий безопасности со стороны США. Зеленский, похоже, дает понять, что готов пойти по этому пути, называя сделку "шагом" к гарантиям безопасности, которые он все еще надеется получить", – пишет Бейтман.
"Но во всем этом есть и эмоциональный элемент. Мы видели, как Зеленский был унижен администрацией Трампа в пятницу – его назвали неблагодарным и не проявившим уважение – и с тех пор пренебрежительных комментариев стало только больше. В Вашингтоне бытует мнение, что администрация Трампа хочет увидеть, как Зеленский унижается, чтобы восстановить отношения с Белым домом и добиться возобновления поставок военной помощи. Сегодня вечером мы получим более четкое представление о том, достаточно ли Зеленский сделал, когда Трамп выступит с обращением к Конгрессу", – также пишет Бейтман.
Ранее агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых. Заявлялось, что Трамп хочет объявить о подписании соглашения в своём обращении к Конгрессу,
Напомним, что Трамп не ответил на "сожаления" Зеленского. О том, какой может быть реакция президента США, мы подробно писали в отдельном материале.