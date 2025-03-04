Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых уже сегодня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, президент США Дональд Трамп хочет объявить о подписании соглашения в своём обращении к Конгрессу, которое начнётся около 04:00 по киевскому времени.

В то же время, как пишет Reuters, сделка еще не подписана, поэтому ситуация может измениться (то есть, может быть, ещё ничего сегодня и не подпишут).

В последние дни американские чиновники общались с украинскими властями о подписании соглашения о поставках полезных ископаемых, несмотря на срыв сделки в пятницу, и призывали советников президента Украины Владимира Зеленского убедить его извиниться перед Трампом, рассказал один из источников Reuters.

Сегодня Зеленский сообщил, что сожалеет о перепалке с Трампом, и что он готов вместе со своей командой "работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь крепкого мира", отмечает агентство.

В то же время извинений Трампу за перепалку Зеленский не принёс.

Ранее президент Украины говорил, что Украина готова подписать сделку о недрах, отношения с Трампом будут продолжаться.