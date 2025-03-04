Сегодня Трамп представит свой план о прекращении войны в Украине - Fox News
Президент США Дональд Трамп сегодня вечером изложит в Конгрессе свой план о прекращении войны в Украине.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
По данным канала, выступление главы Белого дома будет посвящено внутри- и внешнеполитической тематике.
"Что касается внешней политики, ожидается, что президент изложит свои планы восстановления мира во всем мире. Чиновник Белого дома сообщил, что он изложит свои планы о прекращении войны в Украине", - пишет сайт Fox News Digital.
Исходя из поступившей от телеканала информации, выступление будет включать четыре тематических блока:
- успехи Трампа в стране и за рубежом за время второго срока;
- действия администрации Трампа для пользы американской экономики;
- требование от Конгресса выделения дополнительных средств на обеспечение безопасности границ;
- планы Белого дома об установлении мира во всем мире.
Напомним, сегодня Трамп выполнил свое обещание по введению крупных импортных пошлин в отношении Канады, Китая и Мексики. СМИ заявляют, что это одно из самых значительных повышений импортных тарифов в США с 1930-х годов.
Кроме того, США приостановили поставки оружия Украине, чтобы подтолкнуть Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры.