Часть демократов хочет сорвать выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в партии.

По информации издания, законодатели от Демократической партии обсуждают множество вариантов протеста против выступления президента Трампа в Конгрессе 4 марта – в том числе путем прямого срыва.

"Мы все согласны с тем, что это не совсем обычное дело, и мы хотели бы найти способ – продуктивный – выразить свое возмущение", – сказал один из демократов изданию.

Некоторые демократы предлагают использовать реквизит: громкие колонки, плакаты с анти-трамповскими или анти-DOGE-обращениями. Также рассматривалось использование хлопушек или красных карточек.

Часть демократов хочет демонстративно уйти, если Трамп озвучит определенные месседжи. Одной из наиболее больных тем для демократов источники называют "критику трансгендеров-детей".

Напомним, телеканал Fox News сообщал, что Трамп сегодня вечером изложит в Конгрессе свой план о прекращении войны в Украине.

Ранее США приостановили поставки оружия Украине, чтобы подтолкнуть Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры.