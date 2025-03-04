Демократы хотят сорвать выступление Трампа в Конгрессе - Axios
Часть демократов хочет сорвать выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в партии.
По информации издания, законодатели от Демократической партии обсуждают множество вариантов протеста против выступления президента Трампа в Конгрессе 4 марта – в том числе путем прямого срыва.
"Мы все согласны с тем, что это не совсем обычное дело, и мы хотели бы найти способ – продуктивный – выразить свое возмущение", – сказал один из демократов изданию.
Некоторые демократы предлагают использовать реквизит: громкие колонки, плакаты с анти-трамповскими или анти-DOGE-обращениями. Также рассматривалось использование хлопушек или красных карточек.
Часть демократов хочет демонстративно уйти, если Трамп озвучит определенные месседжи. Одной из наиболее больных тем для демократов источники называют "критику трансгендеров-детей".
Напомним, телеканал Fox News сообщал, что Трамп сегодня вечером изложит в Конгрессе свой план о прекращении войны в Украине.
Ранее США приостановили поставки оружия Украине, чтобы подтолкнуть Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры.