Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление с "сожалением" о перепалке с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

До сих пор реакции самого Трампа на него нет.

Из близких соратников президента США отреагировал только Илон Маск, написавший, что "слов недостаточно, нужно судить по делам".

При этом ближе к концу дня прошли слухи, что США и Украина все-таки подпишут сделку о недрах, что может указывать на некую "разморозку" отношений Киева и Вашингтона (хотя информация о подписании сделки пока не подтверждена).

Как в реальности отреагирует Трамп на "сожаления" президента Украины?

С одной стороны, Зеленский так и не извинился, хотя Белый дом требовал публичных извинений.

С другой стороны, сообщение о "сожалении" содержит элементы самоуничижения Зеленского и восхваления Трампа, так как президент Украины после всего произошедшего фактически признал президента США "большим боссом", согласившись работать над установлением мира под "под сильным лидерством Трампа".

Правда, предложенный Зеленским (а ранее президентом Франции Эмманюэлем Макроном) план "движения к миру" через объявление моратория на воздушные атаки и удары по инфраструктуре (без прекращения боевых действий на земле), как мы уже писали, скорее заведут переговоры в тупик, а не ускорят завершения войны.

И тут тогда вопрос в том, насколько Трамп будет готов всерьез рассматривать идеи Зеленского-Макрона по мораторию, либо продолжит настаивать на своем плане скорейшего прекращения огня и, в зависимости от согласия (или не согласия) на него Зеленского, и будет определять свои дальнейшие отношения с украинской властью.

Ну и, повторимся, пока непонятно, принял ли вообще Белый дом заявление Зеленского в качестве извинения.