Близкий к главе Белого дома Дональду Трампу американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он "готов работать под твердым руководством президента Трампа ради достижения прочного мира".

"Важны действия, а не слова", - написал миллиардер в принадлежащей ему соцсети X.

"Давайте посмотрим, какие действия будут иметь место", – добавил Маск.

Ранее Илон Маск написал в Х, что Зеленский "хочет продолжать мясорубку".

Также Маск призвал Владимира Зеленского уйти из власти, уехать из Украины в нейтральную страну и взамен получить амнистию.

Так миллиардер прокомментировал сторонний пост в Х американского политического обозревателя правого толка Рогана О'Хэндли с таким текстом: "Зеленский знает, что, если война закончится, его власть закончится".

"Правда", - согласился Маск.

"Как бы неприятно это ни было, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине", - добавил бизнесмен.

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