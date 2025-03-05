Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом и заявил, что и Украина, и Россия готова к мирным переговорам.

Он также дал понять, что принял обращение Зеленского с "сожалением" в качестве достаточных извинений от президента Украины для возобновлении диалога.

Тему вчерашней приостановки американской военной помощи Киеву Трамп в своем выступлении не поднимал, но еще раз повторил, что намерен закончить войну в Украине как можно скорее, чтобы более не тратить на нее деньги.

"США направили миллиарды долларов Украине, без гарантий, вы хотите, чтобы это ещё пять лет продолжалось? Пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами. Я получил важное письмо от президента Зеленского. Там написано: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее для того, чтобы приблизить длительный мир. Под руководством президента Трампа мы будем добиваться устойчивого мира, мы знаем, какой вклад сделали США в достижение суверенитета". Говоря о соглашении о полезных ископаемых, мы получили известие, что Украина готова подписать это соглашение (то есть не подтвердилась информация СМИ, что к моменту речи Трампа в Конгрессе соглашение по недрам будет подписано - Ред.). Я благодарен за это письмо, я получил его буквально только что", - заявил Трамп.

Также он сказал, что получил "мощные сигналы" от РФ о готовности к мирным переговорам по Украине.

"Мы ведём серьезные переговоры и с Россией. И похоже, что и Россия готова на мирные переговоры. Ну разве это не замечательно", - заявил Трамп.

Отметим, что в письме Зеленского к Трампу, президент Украины выдвинул идею "частичного» перемирия (с мораторием на воздушные удары по инфраструктуре при продолжении наземных боевых действий), которая противоречит главной идее Трампа о полном прекращении огня. Идея Зеленского, скорее всего, будет отвергнута Россией.

Что касается РФ, то какие конкретно сигналы она посылает Трампу, пока точно неизвестно. Трамп в своем выступлении это не уточнил.

Другие заявления Трампа из его выступления перед Конгрессом:

Вашингтон увеличит тарифы на импортные товары: Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к пошлинам США, они вступят в силу 2 апреля.

Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол.

Трамп анонсировал новую программу строительства военно-морского флота, а также призвал Конгресс выделить финансирование на создание новой американской системы ПРО Golden Dome.

Трамп снова заявил, что США вернут контроль над Панамским каналом. Ответственным за возвращение Панамского канала США назначен глава Госдепа США Марко Рубио. Трамп заявил, что Штаты уже начали возвращать контроль над Панамским каналом, привёл в доказательство соглашение о покупке двух портов канала компанией из США.

Трамп вновь заявил о намерении установить контроль над Гренландией: "она будет наша - так или иначе". По его словам, США поддержат право народа Гренландии на самоопределение и включат её в состав США на правах штата, если её народ изъявит такое желание.

Трамп заявил, что США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами".

пообещал наступление "золотого века" Америки: "это будет нечто, чего мир ещё никогда не видел".

Напомним, накануне США остановили военную помощь Украине.

Соратники главы Белого дома Дональда Трампа заявили, что запрет на поставки оружия в Украину может быть отменен, если украинский президент Владимир Зеленский начнёт мирные переговоры.