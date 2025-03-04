Два ключевых порта Панамского канала будут приобретены у китайцев американской компанией BlackRock.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание пишет, что американская инвестиционная компания BlackRock договорилась о приобретении двух крупных портов Панамского канала у их нынешнего владельца из Гонконга. Сделка была заключена после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность предполагаемым китайским влиянием на канал и даже обещал отобрать его силой.

Согласно заявлению американских инвесторов, гонконгская компания CK Hutchison продаст бизнес консорциуму, в который входят BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment. Консорциум приобретет 90% акций дочерней компании CK Hutchison, управляющей двумя портами в Панаме.

Ранее мы писали, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Панаму, ставшего его первой зарубежной поездкой после вступления в должность, потребовал от президента страны Хосе Рауля Мулино "немедленно" сократить китайское влияние на Панамский канал и пригрозил "ответными мерами".

После визита Рубио заявил, что Панама согласилась отменить плату за проход через канал для американских государственных судов. Однако Управление Панамского канала, контролируемое правительством страны, заявило, что никаких изменений в отношении американских судов принято не было.