Госдеп США заявил об отмене платы за проход через Панамский канал для американских судов. Панама это отрицает
Государственный департамент США заявил, что Панама согласилась отменить плату за проход через канал для американских государственных судов. Панама это отрицает.
"Правительство Панамы согласилось больше не взимать плату с американских государственных судов за проход через Панамский канал. Это позволяет правительству США экономить миллионы долларов в год", - заявил Госдеп в Х.
Вскоре Управление Панамского канала, контролируемое правительством страны, заявило, что никаких изменений принято не было, передает Reuters. Но они готовы обсуждать проход военных кораблей.
Напомним, накануне в Панаму летал госсекретарь Марко Рубио. Ему пообещали не продлевать соглашение канала с китайцами по истечению.
По словам Рубио, присутствие Китая в районе канала может нарушить договор, по которому США передали водный путь Панаме в 1999 году. Этот договор призывает к постоянному нейтралитету построенного Америкой канала.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о намерении "вернуть" Панамский канал. Он упрекал Панаму в слишком широком сотрудничестве с Китаем и в том, что она взимает с американских судов чрезмерные пошлины.