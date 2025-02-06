Государственный департамент США заявил, что Панама согласилась отменить плату за проход через канал для американских государственных судов. Панама это отрицает.

"Правительство Панамы согласилось больше не взимать плату с американских государственных судов за проход через Панамский канал. Это позволяет правительству США экономить миллионы долларов в год", - заявил Госдеп в Х.

Вскоре Управление Панамского канала, контролируемое правительством страны, заявило, что никаких изменений принято не было, передает Reuters. Но они готовы обсуждать проход военных кораблей.

Напомним, накануне в Панаму летал госсекретарь Марко Рубио. Ему пообещали не продлевать соглашение канала с китайцами по истечению.

По словам Рубио, присутствие Китая в районе канала может нарушить договор, по которому США передали водный путь Панаме в 1999 году. Этот договор призывает к постоянному нейтралитету построенного Америкой канала.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о намерении "вернуть" Панамский канал. Он упрекал Панаму в слишком широком сотрудничестве с Китаем и в том, что она взимает с американских судов чрезмерные пошлины.