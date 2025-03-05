Президент США Дональд Трамп оставил в силе свой запрет на поставки вооружений и другой помощи Украине.

Об этом сообщает газета The New York Times.

В статье издания говорится, что глава Белого дома во время своей речи перед Конгрессом приветствовал инициативу президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам о мире и минеральной сделке.

"Однако Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или другой крупной помощи Украине", - сообщает NYT.

Газета The Wall Street Journal тоже заявила о том, что Вашингтон не возобновил военную помощь после заявлений Зеленского о готовности сотрудничать с Трампом.

Американский президент восстановит помощь только после того, как убедится, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

"Высокопоставленные официальные лица США говорят, что неясно, достаточно ли заявления Зеленского, чтобы убедить Трампа возобновить военную помощь Украине, которую Белый дом приостановил в понедельник... Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией", - пишет издание.

По словам официальных лиц, в частном порядке Трамп недавно жаловался, что "Зеленский не выказывал намерения начинать переговоры с Путиным".

"Решение о временном сокращении помощи было направлено на то, чтобы показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на достижение мира. По словам официальных лиц, даже подписания соглашения, предоставляющего американским компаниям доступ к украинским редкоземельным минералам, может оказаться недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь", - отмечает издание.

При этом во время выступления перед Конгрессом Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам.

Он также дал понять, что принял обращение Зеленского со словами о сожалении в качестве извинений для возобновления диалога.

Тему приостановки американской военной помощи Киеву лидер США не стал поднимать, однако еще раз повторил, что намерен закончить войну в Украине как можно скорее, чтобы больше не тратить на нее средства.