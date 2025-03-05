Во время выступления в Конгрессе США американский президент Дональд Трамп формально дал понять, что принял вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о "сожалениях" по поводу перепалки в Белом доме в качестве извинений за инцидент.



Самого слова "извините" в публичном послании президента Украины не было, но в Белом доме могли счесть, что Зеленский в этом тексте и так достаточно "унизился и прогнулся", признав Трампа "большим боссом", смиренно выразив готовность работать под его "сильным лидерством" на пути к миру, а также высказав президенту США немало других комплиментов.

Кроме того, обращение Зеленского подоспело очень вовремя – накануне речи Трампа в Конгрессе. И он использовал послание президента Украины, чтобы продемонстрировать конгрессменам успехи в деле завершения войны, объявив, что "Зеленский готов вернуться за стол мирных переговоров".



Собственно, именно так ситуацию трактуют и некоторые западные СМИ, заявляя, что Трамп "принудил" Киев согласиться на его условия прекращения огня.

Однако на самом деле из обращения Зеленского этого не следует. В нем он продвигает уже ранее высказанную президентом Франции Эмманюэлем Макроном идею начать переговорный процесс с моратория на воздушные удары по инфраструктуре и на удары на море. При этом боевые действия на суше продолжатся, пока не будут достигнуты более широкие договоренности (достижения которых, впрочем, никто не гарантирует).



Вероятный расчет авторов этой идеи в том, что Россия, которая имеет явное преимущество по воздушным ударам (и оно усиливается по мере исчерпания запасов ракет ПВО у Украины), скорее всего, откажется от такого варианта. Поэтому война продолжится и дальше, а любые переговоры будут прерваны.



Чтобы убедить Трампа принять этот план (фактически план пролонгации войны), по данным британских СМИ, на следующей неделе в США хотят полететь Зеленский, Стармер и Макрон. По версии медиа, британский премьер приложил максимум усилий, чтобы побудить Зеленского написать свой пост с "сожалениями" для разблокирования диалога с Вашингтоном.

И ключевой вопрос сейчас – реакция Трампа на этот план: согласится он с ним либо отвергнет и будет настаивать на своей прежней идее скорейшего полного прекращения огня, чему схема Зеленского-Макрона противоречит. Пока каких-либо конкретных комментариев на этот счет от Трампа не поступало.

Однако по другому пункту украинско-американской повестки – сделки о недрах - уже появляется информация о том, что в Белом доме не только не намерены идти на уступки Киеву, но хотят пересмотреть условия сделки, чтобы сделать их более благоприятными для США. Напомним, что опубликованный ранее в СМИ последний вариант соглашения о недрах был крайне абстрактным и не содержал каких-либо гарантий возврата американцами уже потраченных на помощь Украине средств, на чем постоянно настаивал Трамп.

Также СМИ пишут, что Белый дом оставил в силе остановку военной помощи Украине.

То есть Вашингтон, судя по всему, рассчитывает использовать этот рычаг в будущем для побуждения Зеленского к неким действиям и дает понять, что одного обращения президента Украины с обещаниями вернуться к мирным переговорам ещё недостаточно для снятия ограничений.

"Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией. Решение о временном сокращении помощи было направлено на то, чтобы показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на достижение мира. По словам официальных лиц, даже подписания соглашения о недрах может оказаться недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь", - пишет Wall Street Journal.

Если президент США отвергнет план Зеленского-Макрона о моратории на воздушные удары, то тогда перед Киевом и Европой встанет выбор: либо соглашаться на план Трампа по полному прекращению огня (причем скорее всего без каких-либо гарантий безопасности со стороны Америки), либо идти на конфронтацию с Вашингтоном.



Эти решения определят и дальнейшие отношения Зеленского с Трампом, и ситуацию с войной и миром в Украине.