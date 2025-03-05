Президент США Дональд Трамп решил ужесточить условия "редкоземельной" сделки с Украиной.

Об этом пишет американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

"Параметры соглашения могут измениться, потому что президент теперь настаивает на "более крупной и лучшей сделке", сказал человек, знакомый с ходом переговоров", - сообщает телеканал.

Ранее министр финансов США Бессант заявил, что Вашингтон пока не планирует подписывать ресурсную сделку с Украиной.

При этом Зеленский вчера заявил, что Киев готов подписать ее "в любое время и любом удобном формате". Также о готовности подписать соглашение заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как мы уже писали, Украина таким образом пытается восстановить отношения с Белым домом, разрушенные после скандала в Овальном кабинете. Но, судя по сигналам из США, там если и готовы возобновить общение, то на более жестких условиях для Зеленского, чем было до его перепалки с Трампом.

Напомним, ранее опубликованный в СМИ проект соглашения не предусматривал никакой конкретики и не содержал каких-либо гарантий возврата американцами уже вложенных в помощь Украине средств, на чем постоянно настаивал Трамп.