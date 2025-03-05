Подписание сделки о недрах с Украиной пока не планируется.

Об этом, по информации телеканала Fox News, заявил министр финансов США Скотт Бессант.

"Министр финансов Скотт Бессант сообщил телеканалу Fox: "Подписание не планируется", - написала в соцсети Х журналистка телеканала Джеки Хайнрих.

Ранее агентство Reuters сообщило, что соглашение между США и Украиной могут подписать еще до речи американского президента Дональда Трампа в Конгрессе. Но этого не произошло. В своей речи Трамп лишь констатировал готовность Зеленского подписать сделку.

Напомним, ранее министр финансов США заявлял, что "очень трудно подписывать экономическую сделку с лидером (Зеленским - Ред.), который не хочет заключить мирное соглашение".

Другие представители команды Трампа также ставили подписание сделки в зависимость от готовности Зеленского согласиться с планом Трампа по скорейшему завершению войны.

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