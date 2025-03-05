США начали обсуждение даты, места и состава команды для мирных переговоров с Украиной, после которых могут возобновить военные поставки Киеву.

Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, сообщает Reuters.

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим россиянам и проверим их на прочность. Я думаю, если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться к ним и фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы", - сказал Уолц.

Он добавил, что США хотят знать, что обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире. Уолтц отметил, что публикация президента Украины Владимира Зеленского с сожалением о перепалке в Овальном кабинете была "хорошим, позитивным первым шагом".

После публикации агентства советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак и Уолтц провели телефонный разговор и обсудили дату и место переговоров с РФ.

Напомним, Трамп выступил перед Конгрессом и заявил, что и Украина, и Россия готовы к мирным переговорам.

При этом соратники главы Белого дома говорят, что запрет на поставки оружия в Украину может быть отменен, если украинский президент начнет мирные переговоры.