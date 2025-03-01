Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает газета Financial Times.

В письме президенту Европейского совета Антонио Коште он заявил, что блок не должен пытаться принять общее заявление по Украине ЕС на саммите в Брюсселе, на котором предполагается отвергнуть идею президента США Дональда Трампа о скорейшем прекращении огня в Украине.

"Стало очевидно, что в нашем подходе к Украине существуют стратегические разногласия, которые невозможно преодолеть путем подготовки проектов", - заявил Орбан.

Также премьер Венгрии ссылается на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую при поддержке США и России, в которой не упоминается вторжение РФ в Украину и содержится требование "скорого прекращения конфликта".

"Резолюция сигнализирует о новом этапе истории конфликта и делает все предварительные согласованные формулировки Европейского Совета неактуальными", - считает он.

Европейский Совет уже подтвердил получение письма, однако пока не прокомментировал его.

Напомним, Венгрия выступает против нового предложения руководителей Европейского союза о выделении Украине помощи на сумму 20 миллиардов евро. В Будапеште полагают, что эти деньги будут использованы только для продолжения войны.

Ранее агентство Reuters писало, что Турция на саммите в Лондоне снова предложит провести мирные переговоры между Украиной и Россией.