Двойная агония Украины - Путин, а теперь Трамп, так озаглавлена статья Financial Times.

Украина раздирается вопросом, сможет ли она продолжать борьбу без американской поддержки, пишет издание.

После того как три года назад украинцы сдержали значительно превосходящие силы России, они оказались в ужасном положении.

США по всей видимости "окончательно выходят из игры по поддержке Украины", после вчерашнего скандала в Белом Доме.

"Украинцы опасаются, что могут столкнуться с одним из двух мрачных сценариев: быть вынужденными подписать соглашение, которое вознаграждает агрессора, или попытаться продолжить борьбу без своего главного военного покровителя, Америки", - пишет издание.

"Единственный справедливый способ остановить войну - остановить нападающего. Другой способ - заставить нас сдаться, и администрация Трампа выбирает этот вариант. Мы слышим от них в новостях, что мы должны думать, что Россия сейчас хорошая, и мы можем заключить сделку. Какую сделку? Это узаконит преступление", - рассказал военный по имени Павел.

"Такая доблестная решимость - мантра в Киеве. Солдаты, депутаты, чиновники, писатели - все они настаивают, что могли бы продержаться против России по крайней мере еще шесть месяцев, даже без дополнительной помощи со стороны Америки. Может быть, они могли бы. Война все больше становится войной роботов и беспилотников. Украина стала мировым лидером в разработке последних", - пишет FT.

Напомним, ранее эксперты предполагали, что без помощи США Украина уже к лету начнёт испытывать нехватку оружия и боеприпасов.