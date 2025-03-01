Турция на саммите в Лондоне снова предложит провести мирные переговоры между Украиной и Россией - Reuters
Турция повторит предложение о проведении мирных переговоров между Украиной и Россией на воскресном саммите европейских лидеров в Лондоне.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
По данным издания, на встречу поедет и президент Украины Владимир Зеленский.
"Неоднократно призывая к прекращению огня с 2024 года, Анкара приветствовала инициативу США по прекращению конфликта, которая была сорвана публичным спором между президентами Украины и США в Вашингтоне в пятницу", - говорится в статье.
В воскресенье министр иностранных дел Хакан Фидан должен будет подчеркнуть, что Турция, которая принимала прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова взять на себя эту роль в предстоящий период.
Также ожидается, что все стороны должны совместно сосредоточиться на прочной региональной безопасности и стабильности, а также экономическом процветании в ходе переговоров.
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