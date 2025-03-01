Турция повторит предложение о проведении мирных переговоров между Украиной и Россией на воскресном саммите европейских лидеров в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

По данным издания, на встречу поедет и президент Украины Владимир Зеленский.

"Неоднократно призывая к прекращению огня с 2024 года, Анкара приветствовала инициативу США по прекращению конфликта, которая была сорвана публичным спором между президентами Украины и США в Вашингтоне в пятницу", - говорится в статье.

В воскресенье министр иностранных дел Хакан Фидан должен будет подчеркнуть, что Турция, которая принимала прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова взять на себя эту роль в предстоящий период.

Также ожидается, что все стороны должны совместно сосредоточиться на прочной региональной безопасности и стабильности, а также экономическом процветании в ходе переговоров.

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