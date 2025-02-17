Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару на встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соответствующее видео распространилось в политических телеграм-каналах.

На повестке – вопросы обмена пленными с россиянами и продовольственная безопасность региона.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что в НАТО не хотели бы присоединения Украины к Альянсу.

Когда мы принимаем решения, когда мы их обдумываем, мы всегда учитываем позицию других государств - членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и принимаем окончательное решение соответствующим образом", – объяснил Эрдоган.

Боевые действия в Украине идут 1090-й день. Последние новости с главными событиями 17 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, что войска РФ захватили карман восточнее села Улаклы под Курахово в Донецкой области. Также, по данным паблика Deep State, враг продвинулся западнее Константинополя, с севера от Андреевки и возле пгт. Великая Новосёлка. В свою очередь, как заявили в ОСГВ "Хортица, ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области, что к юго-западу от Покровска.

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