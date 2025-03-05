Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уговорил президента Украины Владимира Зеленского выразить сожаление Белому дому о произошедшем 28 февраля публичном конфликте.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, еще на встрече в Лондоне в воскресенье европейские лидеры уговаривали Зеленского принести извинения Вашингтону, однако ключевым стал вчерашний телефонный разговор Стармера и Зеленского.

"Предполагается, что премьер-министр рассказал Зеленскому жесткую правду о том, что Трамп хотел услышать определенные вещи, в том числе признание того, что он неправильно провел встречу в Овальном кабинете", - говорится в сообщении.

Через несколько часов после этого Зеленский опубликовал свой пост, в котором прямо не извинился, но выразил сожаление по поводу случившегося: "Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как предполагалось. Прискорбно, что так произошло. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными".

"Этот абзац — извинение без слова "извините" — был расценен британскими дипломатами как необходимое, но недостаточное условие для возвращения Трампа за стол переговоров", - пишет The Telegraph.

В целом в британском правительстве были разочарованы тем, как Зеленский вел себя в Вашингтоне, сообщает газета.

"Один европейский дипломат, поддерживающий регулярные контакты с Лондоном, сказал, что среди правительственных чиновников Великобритании было "большое разочарование" по поводу того, как Зеленский справился с визитом, который должен был стать платформой для подписания Трампом критически важной сделки о минералах. Вместо этого хаотичный эпизод привел к краху американской поддержки, которая составляет основу западной военной помощи", - пишет издание.

Напомним, Трамп положительно упомянул пост Зеленского в своей речи в Конгрессе, однако отмененную военную помощь Украине не восстановил.

СМИ предполагают, что он хочет убедиться в поддержке Зеленским мирных переговоров с Россией. О текущих позициях Зеленского и Трампа мы писали в отдельном материале.