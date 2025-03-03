Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники агентства заявляют, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

По данным источников, в настоящее время санкционные ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

Конкретный запрос Белого дома на такой документ в последние дни подчеркивает готовность Трампа и его советников смягчить санкции против России в рамках потенциальной сделки с Москвой, отмечает агентство.

Напомним, сегодня в CNN сообщали об ускорении подготовки встречи Трампа и Путина.

Ранее мы писали, что Трамп и Путин обсуждают заключение соглашения по совместной разработке полезных ископаемых.