Вице-президента США Джей Ди Вэнса с семьей на курорте Шугарбуш в американском штате Вермонт встретили протестующие с лозунгами в поддержку Украины.

Об этом сообщает Fox News.

"Катайтесь на лыжах в России", "Вэнс - Предатель", "Зеленский – герой", "Вермонт стоит с Украиной", "Поддерживайте Украину, а не Путина", - было написано на плакатах.

"Мир должен поддержать Украину прямо сейчас, а не подвергать президента Зеленского этому запугивающему шоу, которое состоялось вчера в Белом доме. Это было безумие", – сказал один из протестующих, отметив, что поведение Вэнса и его слова о недостаточной благодарности Зеленского к США позорные.

Участники акции протеста стояли также возле горнолыжных подъемников.

Как сообщает Fox News, вице-президент США вместе с семьей был вынужден покинуть горнолыжный курорт.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники в окружении Вэнса заявил, что конфликт президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом в Овальном кабинете был спонтанным.

Напомним, Белый дом выпустил официальное заявление, в котором привел аргументы в поддержку президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.