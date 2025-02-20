Вице-президент США Джей ди Вэнс считает, что в Украине должен наступить мир, поскольку оружейные склады и военная промышленность Европы истощены, а у России "численное превосходство", из-за чего военные поставки Украине уже не помогут.

Об этом он написао на своей странице в социальной сети Х.

Вэнс привел пять аргументов, почему, по его мнению, войну нужно прекращать:

Страны Западной Европы проводят внутреннюю политику в отношении миграции и цензуры, которая "оскорбляет чувства большинства американцев, и оборонную политику, которая предполагает постоянную чрезмерную зависимость". "У россиян огромное численное преимущество в живой силе и вооружении в Украине, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи. Опять же, помощь в настоящее время поступает". США "сохраняют существенное влияние на обе стороны конфликта". Для прекращения конфликта необходимо "поговорить с людьми, которые участвовали в его начале и поддержании". "Конфликт оказал и продолжает оказывать давление на инструменты американского государственного управления, от военных запасов до санкций (и многого другого)". Продолжающийся конфликт плох для России, плох для Украины и плох для Европы. "Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов".

"Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру, и мы должны стремиться к этому сейчас. Президент Трамп баллотировался с этим, он победил с этим, и он прав в этом. Это ленивая, неисторическая чушь - нападать как на "умиротворение" ("умиротворение агрессора" - одно из обвинений сейчас в адрес Трампа, который хочет закончить войну в Украине на компромиссной основе - Ред.) на признание того, что интересы Америки должны учитывать реалии конфликта. Именно этот интерес, а не морализм или историческая безграмотность, будет определять политику президента Трампа в ближайшие недели", - заявил Вэнс.

Ранее Вэнс назвал позорным подход Зеленского к переговорам.

Также "Страна" приводила его программную речь в Мюнхене, шокировавшую многих европейцев.