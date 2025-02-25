Президент Украины Владимир Зеленский "не усвоил", что нужно быстро заканчивать войну.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Daily Mail.

"Вэнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в его отеле в Мюнхене и заявил, что пытался передать ему "вежливое, но настойчивое" послание о необходимости быстрого завершения войны", - говорится в статье.

"Очевидно, он так и не усвоил этот сигнал", - сказал Вэнс изданию.

Он также заявил, что критиковать президента США Дональда Трампа со стороны Зеленского - это была "не самая умная стратегия".

"Идея о том, что Зеленский сможет изменить мнение президента, очерняя его в СМИ... любой, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией", - сказал Вэнс.

Ранее Вэнс говорил, что в Украине должен наступить мир, поскольку оружейные склады и военная промышленность Европы истощены, а у России "численное превосходство", из-за чего военные поставки Украине уже не помогут.

Также вице-президент США называл "позорным" подход Зеленского к переговорам.