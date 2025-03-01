Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, с которого началась перепалка в Овальном кабинете с участием президента США Дональда Трампа, был спонтанным.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в окружении вице-президента.

По данным источников, изначально Вэнс не планировал вступать в полемику с Зеленским.

"Конфронтация с Зеленским в пятницу была вызвана не вопросом репортера, а, по словам близких к вице-президенту людей, желанием Вэнса дать отпор тому, что, по его мнению, было неподобающим поведением Зеленского в дипломатической среде", - говорится в статье.

Источник подчеркнул, что у Вэнса не было заранее определенной стратегии противостояния Зеленскому.

"Вэнс почувствовал себя вынужденным ответить, найдя Зеленского излишне провокационным в своем поведении", - отмечает источник.

О том, что конфликт начался после грубого ответа Зеленского Вэнсу ранее писала и "Страна".

Напомним, что западные СМИ начали писать о рассмотрении администрацией президента США Дональда Трампа возможность остановки всех текущих поставок военной помощи Киеву после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в ходе визита украинского лидера в Белый дом.

Мы анализировали в отдельном материале судьбу мирных переговоров после перепалки Зеленского с Трампом.