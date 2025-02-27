Соединённые Штаты и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничество по торговым маршрутам.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обсуждения включали разведку природных ресурсов и торговые пути, утверждают собеседники агентства.

Один из источников агентства сказал, что американские чиновники рассматривают арктическое сотрудничество как способ вбить клин между Москвой и Пекином, но предупредил, что это вряд ли будет успешным, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы.

Арктика, где Россия соседствует сразу с семью членами НАТО - США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией - в последние годы привлекает все большее внимание, поскольку таяние льдов из-за изменения климата открывает судоходные пути и возможность разведки энергетических и минеральных ресурсов.

Ранее также сообщалось, что Россия предложила представителям Трампа добычу редкоземельных элементов, в том числе и на территории захваченных украинских регионов.

По данным телеканала, представители главы РФ Владимира Путина на прошлой неделе озвучили эту идею во время переговоров с чиновниками президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии.

Осенью прошлого года британская газета The Daily Mail опубликовала "сценарий нападения России на НАТО", где ждут войну в ближайшие 20 лет.