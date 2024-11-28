Ученые НАСА собрали интересные данные во время полета в апреле 2024 года над арктическими льдами в Гренландии. Радарный прибор на борту беспилотника НАСА "Гольфстрим III" обнаружил заброшенный город подо льдом времен холодной войны, который когда-то использовался в качестве военной базы Инженерным корпусом армии США.

Форпост под названием "Кэмп Сенчури" включает сеть туннелей, вырытых в поверхностных слоях льда примерно в 240 км от побережья. В период с 1959 по 1967 год это место использовали для проверки возможности запуска ядерных ракет из Арктики.

Основной целью миссии НАСА было изучение последствий изменения климата для Арктики.

"Мы искали ложе льда и обнаружили "Кэмп Сенчури". Сначала мы не знали, что это такое", - сказал ученый из НАСА Алекс Гарднер.

Открытие лагеря стало для исследователей неожиданностью.

Город подо льдом построили в рамках секретного американского военного проекта "Ледяной червь" в разгар холодной войны. По проекту в ледяном щите Гренландии должны были построить серию туннелей протяженностью более 4000 км, чтобы их можно было использовать для размещения межконтинентальных ядерных баллистических ракет, направленных на СССР. Всего удалось построить только 21 туннель протяженностью около 3 км, а ядерные ракеты там так и не разместили.

Базу забросили из-за высоких затрат и риска обрушения туннелей в постоянно меняющемся ледяном покрове.

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