Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнаружили неожиданный "сигнал", исходящий из-за пределов нашей галактики, который они не могут объяснить.

Об этом сообщает Science Alert.

Ученые анализировали данные космического гамма-телескопа Ферми за 13 лет, когда заметили загадочный сигнал.

Это была "неожиданная и пока необъяснимая особенность за пределами нашей галактики", - написал Фрэнсис Редди из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Сообщается, что благодаря мощному телескопу, который может обнаружить гамма-лучи (представляющие собой огромные вспышки энергичного света, в тысячи и сотни миллиардов раз мощнее, чем могут видеть наши глаза), ученые наткнулись на альтернативный сигнал, когда искали совсем другое.

Ученые искали одно из старейших свойств гамма-излучения для создания первых атомов, известного как космический микроволновый фон или КТМ. Астрономы обычно считают, что эта структура создает движение Солнечной системы.

Вместо этого исследователи обнаружили сигнал, исходящий с того же направления и почти такой же величины, как и другой необъяснимый объект, в котором содержались одни из самых энергичных космических частиц, которые они когда-либо обнаруживали.

По мнению ученых, это открытие может быть связано с космическим гамма-излучением, наблюдаемым обсерваторией Пьера Оже в Аргентине в 2017 году, и что эти два явления могут происходить из одного неустановленного источника, учитывая их схожую структуру.

Ранее мы писали, что NASA на год отложило запуск лунных миссий "Артемида-2" и "Артемида-3". Запуск миссии "Артемида-2" теперь назначен на сентябрь 2025 года, а "Артемида-3" - на сентябрь 2026 года.

Также в NASA сообщили, что рассчитывают осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году.