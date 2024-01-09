Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на год отложило запуск лунных миссий "Артемида-2" и "Артемида-3".

Об этом во вторник, 9 января, на онлайн-конференции сообщил директор управления Билл Нельсон.

По его словам, главным приоритетом организации является безопасность, но поскольку возникают технические трудности с разными космическими кораблями, которые управление намерено использовать для лунной программы, НАСА необходимо больше времени, чтобы их разрешить.

"Безопасность — наш главный приоритет, и мы хотим дать командам "Артемиды" больше времени, чтобы справиться с трудностями, вызванными с первыми разработками, операциями и интеграцией", - сказал Нельсон.

Нельсон добавил, что запуск миссии "Артемида-2" теперь назначен на сентябрь 2025 года, а "Артемида-3" — на сентябрь 2026 года.

Проект лунной программы Artemis состоит из трёх этапов. Осенью 2022 года НАСА запустило сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы "Артемида". Миссия "Артемида-1" стала первой попыткой подготовки пилотируемого полета на Луну со времени миссий "Аполлон" в конце 1960-х – начале 1970-х.

А минувшей весной в НАСА заявили, что могут создать несколько баз на Луне в рамках лунной программы "Артемида"вместо одной, как планировалось ранее.