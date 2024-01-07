Американские индейцы Навахо возмутились отправкой на Луну человеческих останков.

Об этом сообщает издание MSN.

Так, представитель Земли Навахо высказал возмущение и протест из-за перспективы отправки на Луну человеческого праха.

"Идея отправки человеческих останков на Луну вызывает глубокое беспокойство у народа Навахо, поскольку это может превратить её восприятие нами из священного места в кладбище, что не только само по себе вызывает дискомфорт, но и противоречит нашим культурным традициям", - говорится в заявлении представительства племени.

Обеспокоенность племени Навахо касается предстоящего запуска лунного посадочного модуля Peregrine, в случае успеха которого на поверхность Луны будет доставлен ряд научно-технических разработок NASA. В числе дополнительных коммерческих грузов назывался прах клиентов компании Celestis Memorial Spaceflight, которая с 1994 года осуществляет ритуальные услуги "космического" масштаба.

Для Навахо, как для многих других коренных народов мира, Луна имеет центральное место в верованиях, традициях и культуре, она играет важнейшее значение в их календаре и мировоззрении. Загробный мир, в свою очередь, представляется индейцам тем, что, вызывая уважение, во многом является табуированным - люди Навахо верят, что "взаимодействия с умершими или связанными с этим местами нужно избегать, поскольку это может помешать заведённому природой порядку, помешать живым", рассказали в представительстве Навахо в американской столице.

Индейцы пытаются призвать NASA воспрепятствовать предстоящему, но в организации ответили, что вряд ли могут помочь: космос теперь - коммерческая площадка.

Отправку праха на Луну можно заказать примерно за 13 тысяч долларов. Услуга включает сопровождающую экскурсию на космодром, наблюдение за запуском, многочисленные сувениры и сертификаты.

До настоящего времени посмертно посетить спутник Земли смог лишь американский учёный Юджин Шумейкер, часть праха которого его супруга при поддержке NASA с помощью компании Celestis отправила на поверхность Луны в 1999 году.

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