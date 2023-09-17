На острове Ибица туристка развеяла прах своего брата во время пенной вечеринки в бассейне отеля. В соцсетях разгорелся скандал.

Об этом пишет Daily Mail.

О том, что тусовщица развеяла прах брата в бассейне с людьми в популярном пляжном клубе Ushuaia на Ибице, туристы узнали из её же собственного видео в TikTok. Всю "церемонию прощания" женщина опубликовала в соцсети.

Сообщается, что некоторые посетители бассейна были шокированы, узнав о том, что резвились в воде с прахом усопшего. Другие отнеслись к ситуации с чёрным юмором и посоветовали возмущенным гражданам успокоиться, поскольку "в этом бассейне иногда встречаются вещи и похуже". О чем именно идет речь, комментаторы не уточнили.

Ранее мы рассказывали, что легендарного мультипликатора Стивена Хилленберга, который несколько лет назад скончался в возрасте 57 лет из-за бокового амиотрофического склероза, похоронили в море. Его прах развеяли в 500 ярдах от побережья Калифорнии.

А прах голливудской звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри развеяли над его фермой в штате Теннесси.