Президент США Дональд Трамп заявил, что если украинская сторона не хочет заключать мирное соглашение, американцы уйдут.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

У него спросили, почему он не помогает Украине с ПВО на фоне сегодняшних обстрелов и когда возобновится военная помощь. Он дал понять, что помощь не будет разблокирована до тех пор, пока Украина не согласится на мирное урегулирование.

"Я должен знать, что они (украинцы - Ред.) хотят заключить соглашение. Я пока не знаю, хотят ли они. Если они не хотят урегулирования, мы уходим", - ответил президент США.

Также Трамп дал понять, что для разблокировки военных поставок Украина должна будет подписать ещё и ресурсное соглашение, потому что "мы потратили на них 350 миллиардов".

Ранее он говорил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной.

Также Трамп дал понять, что его приоритеты в решении украинской проблемы отличаются от европейских.