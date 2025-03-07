"Если они не хотят урегулирования, мы уходим". Трамп поставил Украине ультиматум
Президент США Дональд Трамп заявил, что если украинская сторона не хочет заключать мирное соглашение, американцы уйдут.
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
У него спросили, почему он не помогает Украине с ПВО на фоне сегодняшних обстрелов и когда возобновится военная помощь. Он дал понять, что помощь не будет разблокирована до тех пор, пока Украина не согласится на мирное урегулирование.
"Я должен знать, что они (украинцы - Ред.) хотят заключить соглашение. Я пока не знаю, хотят ли они. Если они не хотят урегулирования, мы уходим", - ответил президент США.
Также Трамп дал понять, что для разблокировки военных поставок Украина должна будет подписать ещё и ресурсное соглашение, потому что "мы потратили на них 350 миллиардов".
Ранее он говорил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной.
Также Трамп дал понять, что его приоритеты в решении украинской проблемы отличаются от европейских.