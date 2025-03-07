Украина и Россия должны начать переговоры.

Об этом заявил помощник Дональда Трампа Майк Уолтц во время общения с журналистами в Белом доме.

"Обе стороны должны сесть за стол переговоров. У нас есть первоначальная договоренность с россиянами. У украинцев есть отличная возможность связать наши экономики через минеральную сделку. К сожалению, дела сначала не шли хорошо, но мы имеем шансы развернуть ситуацию", - сказал он.

По его словам, в Саудовской Аравии делегации Киева и Вашингтона будут обсуждать ресурсную сделку и прекращение огня.

В свою очередь Трамп дал понять, что его приоритеты в решении украинской проблемы отличаются от европейских. В то время как Украина требует гарантий безопасности для достижения мирного соглашения, по его словам, в первую очередь необходимо прекратить боевые действия.

"Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее. Что касается вопроса о гарантиях безопасности в будущем - это легкая часть. Самое сложное – добиться урегулирования", – сказал он.

Также Трамп говорил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной.

Напомним, на следующей неделе в Джидде в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины.