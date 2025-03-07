"Украина и Россия должны начать переговоры". Спецпредставитель Трампа поддержал требования президента США
Украина и Россия должны начать переговоры.
Об этом заявил помощник Дональда Трампа Майк Уолтц во время общения с журналистами в Белом доме.
"Обе стороны должны сесть за стол переговоров. У нас есть первоначальная договоренность с россиянами. У украинцев есть отличная возможность связать наши экономики через минеральную сделку. К сожалению, дела сначала не шли хорошо, но мы имеем шансы развернуть ситуацию", - сказал он.
По его словам, в Саудовской Аравии делегации Киева и Вашингтона будут обсуждать ресурсную сделку и прекращение огня.
В свою очередь Трамп дал понять, что его приоритеты в решении украинской проблемы отличаются от европейских. В то время как Украина требует гарантий безопасности для достижения мирного соглашения, по его словам, в первую очередь необходимо прекратить боевые действия.
"Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее. Что касается вопроса о гарантиях безопасности в будущем - это легкая часть. Самое сложное – добиться урегулирования", – сказал он.
Также Трамп говорил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной.
Напомним, на следующей неделе в Джидде в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины.