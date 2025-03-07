Встреча представителей США и Украины о вопросах переговорного процесса войны РФ против Украины состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в социальной сети X.

"Королевство приветствует проведение запланированных переговоров между США и Украиной", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, переговоры состоятся в среду, 12 марта.

Ранее в Офисе президента заявили, что Андрей Ермак и Майкл Уолтц провели телефонный разговор и обсудили дату и место переговоров с РФ.

Также президент Владимир Зеленский в понедельник отправляется в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем.

Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.