Владимир Зеленский обещает "содержательную встречу" делегаций Украины и США на следующей неделе.

Об этом президент Украины написал в серии постов в своем телеграм-канале, посвященных встречам в Брюсселе с представителями Евросоюза.

По его словам, он провел отдельную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях заседания Европейского совета.

"Обсудили встречу, которая готовится на 11 марта на уровне военных представителей стран, готовых приложить большие усилия для надежного обеспечения безопасности в рамках завершения этой войны. Скоординировали позиции и ближайшие шаги", - сказано в публикации.

Журналистка Fox News Джеки Генрих сообщила в Х, что переговоры США и Украины пройдут в Саудовской Аравии.

"Рубио, Уиткофф и Уолтц во вторник отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, включая Ермака", - сказано в публикации Генрих.

Вчера в Офисе президента заявили, что Андрей Ермак и Майкл Уолтц провели телефонный разговор и обсудили дату и место переговоров с РФ.

Также вчера Ермак сообщил, что украинская и американская переговорные команды встретятся в ближайшее время.