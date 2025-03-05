Американская и украинская переговорные команды встретятся "в ближайшее время".

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в официальном релизе о своем телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

"Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", – написал Ермак в своем телеграм-канале.

Ранее Уолтц сообщил, что США уже обсуждают с Украиной дату, место и команду для мирных переговоров.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над планом по окончанию войны.

"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Напомним, что война в Украине идет 1106-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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