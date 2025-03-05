Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над планом по окончанию войны.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", - написал президент.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Ермак и советник Трампа по национальной безопасности Уолтц обсудили место и дату переговоров с РФ.

Ранее Трамп выступил перед Конгрессом и заявил, что и Украина, и Россия готовы к мирным переговорам.

При этом соратники главы Белого дома говорят, что запрет на поставки оружия в Украину может быть отменен, если украинский президент начнет мирные переговоры.

Мы разбирались в отдельном материале, поменяет ли позицию Зеленского по войне и миру остановка поставок оружия из США.

Война в Украине идет 1106-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.