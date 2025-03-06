Государственный секретарь США Марко Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между Россией и США, которую надо закончить.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Это прокси-война между ядерными державами – Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией – и ей должен быть положен конец", - заявил госсекретарь.

Рубио раскритиковал Украину и европейцев за отсутствие плана по окончанию конфликта.

"Ни у кого нет ни идеи, ни плана, чтобы положить этому конец. План украинцев до сих пор, их союзников на Капитолийском холме и людей, с которыми вы разговариваете в других странах, заключается в том, чтобы просто продолжать давать им столько, сколько им нужно, и столько, сколько потребуется. Это не стратегия", - сказал он.

Рубио сообщил, что США работают над переговорами Украины и России.

"Это потребует уступок с обеих сторон, но мы должны усадить их обоих за стол переговоров. Украинцы должны быть там, очевидно. Это их страна. Россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может сделать это возможным. Это было целью, это остается целью, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены", - заявил госсекретарь.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщили, что США уже обсуждают с Украиной дату, место и команду для мирных переговоров. Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с США может состояться на следующей неделе.

При этом западные СМИ пишут о том, что у президента США Дональда Трампа готовят прямые переговоры Украины и России. И что остановка поставок оружия Украине имела целью склонить Киев к таким переговорам.