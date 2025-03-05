Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал готовность президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры о мире.

Об этом немецкий политик написал в соцсети X по итогам телефонного разговора с Зеленским.

"Хорошо, что он готов вести переговоры. Мы согласны: президент США сохранит руководящую роль с целью скорейшего начала процесса прекращения огня и установления крепкого мира", – заявил Шольц.

Напомним, что США начали обсуждение даты, места и состава команды для мирных переговоров с Украиной.

Глава Офиса президента Ермак сообщил, что украинская и американская переговорные команды встретятся в ближайшее время.

В свою очередь Зеленский сообщил о работе над планом окончания войны.

"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", - заявил президент.

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