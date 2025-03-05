Встреча Украины и США по переговорам о мире может состояться на следующей неделе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"Сегодня команды Украины и США начали работать над встречей. Надеемся на первые результаты на следующей неделе", – сказал Зеленский.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что американская и украинская переговорные команды встретятся "в ближайшее время".

В свою очередь советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что США уже обсуждают с Украиной дату, место и команду для мирных переговоров.

Между тем Зеленский заявил о работе над планом по окончанию войны.

"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", - сказал президент Украины.

Война в Украине идет 1106-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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