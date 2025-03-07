Президент Владимир Зеленский также отправляется в Саудовскую Аравию, где на следующей неделе пройдут переговоры США и Украины.

"На следующей неделе в понедельник запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире", - сказал украинский президент.

Отметим, что команда США вылетает в Эр-Рияд во вторник, а сами переговоры начнутся в среду 12 марта, как пишут американские СМИ.

На переговорах, по словам представителей президента США Дональда Трампа, будут обсуждать перемирие в Украине.

Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.