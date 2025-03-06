Вашингтон поставил в известность Москву, кто будет представлять США на переговорах об Украине. Об этом проинформируют и Киев.

Такое заявление сделал спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.

Также он сказал, что Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что путь назад к переговорам на уровне президентов имеется и США довольны первыми шагами Киева в этом направлении.

При этом, говоря о перспективах отмены паузы в передаче оружия и разведданных, Уиткофф заявил, что США исходят из того, что в отношениях с Украиной "все возобновится".

Еще он сообщил, что встреча делегаций США и Украины не обязательно состоится в Эр-Рияде.

"Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения - шестимесячное прекращение огня", - отметил он.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций Украины и США. Зеленский и американская журналистка приводили некоторые их подробности.

Как сообщалось, 10 и 11 марта в Эр-Рияде будет находиться Зеленский. Официально - для встречи с аравийским принцем.