Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам – "позитивный шаг вперед".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Спикер напомнила, что украинский президент заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно скорее" в поиске "долговременного" мира с Россией.

Ливитт отметила, что это заявление можно рассматривать только как движение в правильном направлении.

Что касается заморозки военной помощи Украине, она пояснила: "Финансирование пересматривается... Это пауза для проведения анализа".

Также Ливитт сообщила, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых идут прямо сейчас, но не уточнила, когда оно может быть подписано.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская и американская переговорные команды встретятся в ближайшее время.

Напомним, как писала газета The New York Times, после слов Зеленского о готовности сотрудничать с США Трамп не отменил запрет на поставки оружия Украине.

Также США прекратили обмен разведданными с Украиной, отключили системы оповещения и целеуказания для систем HIMARS.