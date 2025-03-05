Соединенные Штаты отключили Украине системы оповещения (вероятно, о воздушных атаках), а также целеуказания для ракетных установок HIMARS.

Об этом сообщил в соцсети X журналист The Economist Оливер Кэролл.

"Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого - данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", – написал он.

Ранее стало известно, что США полностью прекратили обмен разведданными с Украиной. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США сообщал, что ограничение обмена американскими разведданными с Украиной может повлиять на наступательные и оборонительные операции ВСУ и работу ПВО. По его словам, Штаты уже сократили количество разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных полетов.

Напомним, поставки оружия и оборудования, следовавшие в Украину на этой неделе, были остановлены в понедельник вечером после того, как президент США Дональд Трамп приказал сделать паузу.

Телеканал Sky News со ссылкой на представителя оборонного ведомства США сообщал, что американские самолеты развернулись после приказа о паузе в поставке помощи – приказ был отдан в то время, когда Штаты активно перебрасывали оборудование в регион.