Ракеты Patriot могут закончиться у ВСУ через несколько недель.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

Это "вызвало панику" среди украинских чиновников.

Телеканал отмечает, что потенциальная потеря систем ПВО Patriot американского производства будет самой большой проблемой для Украины после остановки военных поставок США.

"США владеют лицензией на ракетные системы Patriot, а также правом на производство ракет для них, что значительно усложняет для многих европейских стран задачу их воссоздания", – заявила замруководителя группы по России и аналитик американского Института изучения войны Екатерина Степаненко.

Напомним, британский журнал The Economist писал, что прекращение поставок американских ракет Patriot приведет к тому, что большая часть Украины окажется под угрозой разрушений как в Харькове, где эти системы не разворачивают из-за опасности. Только Patriot может сбивать российские гиперзвуковые и баллистические ракеты.

О том, что в первую очередь от остановки американской помощи пострадает ПВО Украины, мы писали в отдельном материале.