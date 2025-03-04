Прекращение поставок американских ракет Patriot приведет к тому, что большая часть Украины окажется под угрозой разрушений как в Харькове, где эти системы не разворачивают из-за опасности.

Об этом сообщает журнал The Economist.

Отмечается, что только Patriot может сбивать российские гиперзвуковые и баллистические ракеты.

"Возможно, существуют и другие источники перехватчиков Patriot - например, США работают над тем, чтобы Япония могла совместно производить их. Однако такие поставки, скорее всего, будут ограниченными. К тому же для любой передачи потребуется одобрение США", - отмечает издание.

Предполагается, что французско-итальянская система SAMP/T могла бы стать заменой, если бы ее можно было производить в больших масштабах, однако на практике система не способна нейтрализовать самые быстрые ракеты. Хотя в следующем году ожидается более продвинутая версия.

Ранее уже сообщалось, что под сокращение американской помощи могут в первую очередь попасть системы ПВО и ракеты к ним, поскольку они составляли основную часть передаваемых в последнее время Украине военных пакетов.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что если президент США Дональд Трамп не выделит новую военную помощь, Украина сможет воевать в нынешнем темпе до лета, но затем столкнется с нехваткой боеприпасов. В таком случае Киев не сможет использовать часть своего самого передового вооружения.

Мы разбирались в отдельном материале, сколько Украина сможет продержаться без американского оружия, поставки которого остановил Трамп.